Чи можна перервати контракт у теробороні та хто отримає статус учасників бойових дій: пояснює адвокат

Тероборона (ТрО) стала повсюдним і вагомим явищем, про яке всі чули, але не кожен правильно розуміє її сутність і специфіку. Адвокат Роман Сімутін відповів на найбільш поширені запитання про цей окремий рід ЗСУ, другий рубіж оборони.

— Добровольче формування утворюється зборами ініціативної групи жителів територіальної громади у присутності командира військової частини Сил ТрО та уповноважених представників органу місцевого самоврядування (ОМС) відповідної територіальної громади, — каже Роман Сімутін. - Командир призначається командувачем Сил ТрО ЗСУ за погодженням з командувачем ССС ЗСУ за поданням командира в\ч Сил ТрО ЗСУ з найбільш підготовлених і вмотивованих членів ТрО. Створення осередку ТрО без участі представника ОМС — неможливе, процес формально заблокується.

— Хто забезпечує територіальну оборону ресурсами?

— ЗСУ забезпечують зброєю, боєприпасами, засобами зв’язку, військовою амуніцією. Приміщенням, місцем дислокації, тренувальними локаціями, транспортом — переважно райдержадміністрації та ОМС. Комплект форми та екіпіровки — Держбюджет. Фінансування\ресурси ТрО — коштом державного та місцевого бюджетів, благодійні пожертви. Зарплати добровольцям не передбачено. Уклали контракт і служитимете у резерві ТрО — за вами закріплять зброю, котру видаватимуть на час навчань і для забезпечення виконання завдань за призначенням. Рішення про надання зброї приймає командувач, дозволено використовувати власну стрілецьку зброю.

— Розкажіть про контракт у ТрО і чи можна його перервати?

— Кандидат подає заяву на ім’я командира ТрО, після чого укладається трирічний контракт. Для вступу до ТрО необхідна, зокрема, довідка про несудимість. Вступ до ТрО не звільняє від обов’язку проходження строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації. На підставі інформації командира штабу ТрО керівником територіальної громади протягом 30 діб учаснику ТрО видається посвідчення добровольця ТрО. Контракт закріплює вас за конкретним підрозділом, у військовому квитку — відмітка про підрозділ та посаду. Контракт добровольця ТрО може бути достроково припинено з ініціативи командира або добровольця. Сторони зобов’язуються не пізніше, ніж за три місяці до закінчення строку контракту, повідомити одна одну про бажання або небажання укладати новий контракт чи відмову в його укладенні.

— А який соціальний статус резервістів тероборонівців?

— Є режим ТрО мирного стану та ТрО воєнного періоду — резервістів мобілізують до лав їхніх підрозділів. Тоді вони стають діючими військовослужбовцями та мають пільги, права й соціальні гарантії як у військовослужбовця ЗСУ, згідно із законом «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей». Виключно ті добровольці ТрО, хто брав безпосередню участь у бойових діях, одержать статус учасників бойових дій (УБД) і відповідні пільги. Учасникам ТрО також підвищили пенсійні гарантії, передбачені для військовослужбовців з-поміж УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Тероборона — це не джерело заробітку чи пільг. Це можливість для вмотивованих людей одержати паралельно зі звичайним життям бойові навички та знання — що робити та куди негайно прибути в разі війни аби стати зі зброєю на захист свого дому та України.

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