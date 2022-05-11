31.88 / 32.39 33.50 / 34.17
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Страшна ДТП під Дніпром: легковик влетів у вантажівку російського виробництва, загинули дві жінки та дитина

17:06 11 травня 2022
На місці ДТП

У ніч на 11 травня на трасі Знам'янка — Луганськ — Ізварине" в Синельниківському районі на Дніпропетровщині легковик Renault Megane зіткнувся з вантажівкою «ЗІЛ», що стояла на узбіччі.

Про це повідомили у ДСНС .

Постраждалий автомобіль сильно деформувався

Внаслідок ДТП загинули дві жінки та 8-річний хлопчик.

Крім того, постраждали троє людей: двоє чоловіків та 12-річна дитина, їх госпіталізували.

Тіла пасажирів деблокували та вилучили з конструкцій пошкодженого автомобіля за допомогою гідравлічного обладнання.

Причина зіткнення наразі невідома.

Нагадаємо, днями на Київщині Hyundai виїхав на зустрічну смугу, а потім на узбіччя, в результаті чого сталося смертельне зіткнення трьох автомобілів — самого Hyundai, а також Renault та ЗАЗ.

855

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Обробляємо оселедець швидко і без кісток за голландським способом (відео)

Обробляємо оселедець швидко і без кісток за голландським способом (відео)

Олег Винник

Куди зник Олег Винник: фанати стурбовані мовчанням артиста

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

печінковий торт

Печінковий торт з дуже смачною начинкою — холодна закуска до святкового столу

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.