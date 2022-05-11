Страшна ДТП під Дніпром: легковик влетів у вантажівку російського виробництва, загинули дві жінки та дитина

У ніч на 11 травня на трасі Знам'янка — Луганськ — Ізварине" в Синельниківському районі на Дніпропетровщині легковик Renault Megane зіткнувся з вантажівкою «ЗІЛ», що стояла на узбіччі.

Про це повідомили у ДСНС .

Постраждалий автомобіль сильно деформувався

Внаслідок ДТП загинули дві жінки та 8-річний хлопчик.

Крім того, постраждали троє людей: двоє чоловіків та 12-річна дитина, їх госпіталізували.

Тіла пасажирів деблокували та вилучили з конструкцій пошкодженого автомобіля за допомогою гідравлічного обладнання.

Причина зіткнення наразі невідома.

Нагадаємо, днями на Київщині Hyundai виїхав на зустрічну смугу, а потім на узбіччя, в результаті чого сталося смертельне зіткнення трьох автомобілів — самого Hyundai, а також Renault та ЗАЗ.

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