Погода буде союзником України: синоптик розповіла, чому різке потепління не допоможе окупантам висадити десант

Незважаючи на переміщення «теплого фронту» на південь та підвищення температури до «літніх» +29−30 градусів, російські окупанти не отримають жодних «бонусів» від цього. У цьому упевнена синоптик Наталія Діденко.

За її словами, весна чинитиме опір «наступу» літа і «відстоюватиме своє право на календар» сильним вітром — завтра, 12 травня, пориви південно-західного вітру досягатимуть штормових 15−20 метрів за секунду в більшості областей України.

«Вітер — наш союзник у морях та прибережних зонах», — пише синоптик, натякаючи на те, що, як і в колишні місяці, вітер не дозволить російським фашистам висадити десант під Миколаєвом та під Одесою.

Крім того, вже вдень 12 травня почнуться грозові дощі у західних областях і до вечора четверга опади поширяться на весь Захід та Північ, що ще більше погіршить становище військ путлера.

У зоні атмосферного фронту, який принесе дощі, спостерігатимуться досить значні температурні контрасти, тому ймовірність гроз висока — уважно прислухайтеся до грому та не лякайтеся його.

Але у звільненому від росіян Києві 12 травня очікується вітряна спекотна погода. Протягом дня, мабуть, до +26+28 градусів! Водночас, столицю теж захопить сильний вітер. А вже у четвер увечері до столиці дістанеться атмосферний фронт, який принесе короткочасні грозові дощі.

Загалом країною вже з п'ятниці температура повітря почне поступово знижуватися до помірних значень.

При цьому температурні стрибки, сильний вітер, коливання атмосферного тиску через переміщення атмосферного фронту можуть призвести до загострення судинних недуг не лише в українців, а й у нелюдів путіна, призводячи до стрибків артеріального тиску, мігрені, загальної слабкості — тобто природа. загалом на боці українців.

Нагадаємо, в інтерв'ю «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що в період з 16 — 19 травня в Україні переважатиме суха погода завдяки полю підвищеного тиску, правда у північно-східних та східних областях можливі атмосферні фронти короткочасні дощі.

Фото odessa.dozor.ua/

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