«У окупантів немає шансів»: Зеленський про ленд-ліз та гарантії безпеки України

Президент України Володимир Зеленський назвав поновлення Америкою програми ленд-лізу, яку застосовували за часів Другої світової війни, історичним рішенням.

«І це не випадковість, що новий закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні був підписаний саме 9 травня. Я вдячний особисто президенту Байдену за цю підтримку, за це рішення й за такий символізм. Бо ми зараз захищаємо свободу та право на життя для всіх вільних народів у війні проти тиранії, яка становить для Європи не меншу загрозу, ніж була 80 років тому», — заявив він у своєму черговому відеозверненні.

За словами президента, ленд-ліз — схема передачі Україні усього необхідного для оборони: «Формально це ніби то позика, але по суті вона настільки вигідна, що називати її позикою некоректно. По-перше, ми отримаємо доступ до сучасної зброї, боєприпасів, обладнання, і нам не треба шукати варіанти, як за це все заплатити. По-друге, президенту США не потрібно буде узгоджувати з Конгресом, яку допомогу він надає. Це прискорить постачання».

Також, за його словами, Палата представників Конгресу США проголосувала за новий пакет підтримки для нашої держави — майже на 40 мільярдів доларів. Невдовзі за це має голосувати й американський Сенат, після чого документ передадуть на затвердження Джо Байдену й рішення набуде чинності. Гроші підуть на обладнання, зброю та боєприпаси, а також на підтримку розслідування воєнних злочинів рф.

Володимир Зеленський також згадав про свою участь у зустрічі «Великої сімки» 8 травня, під час якої обговорювалися безпекові питання.

«Хай там що роблять окупанти, це нічого не означає. У них немає шансів. Я впевнений, що ми звільнимо нашу землю і людей», — додав він.

Володимир Зеленский розповів про відзначення державними нагородами більше, ніж 400 україньских війсокових, серед яких начальник служби безпеки польотів — старший інспектор-льотчик командування Військово-Морських сил Ігор Бедзай, який посмертно став Героєм України.

Ексклюзивне інтерв'ю з українським дипломатом, колишнім постійним представником України при ООН (2015—2019 роки), Надзвичайним і Повноважним послом України у США (2020—2021 роки) «Щось радикальне й серйозне має відбутися до кінця літа», — Володимир Єльченко про Рамштайн, ленд-ліз і перебіг війни" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Офісу президента

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