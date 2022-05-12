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Спорт

Зв'язок пропав під Авдіївкою: дружина футболіста збірної України шукає свого батька-воїна

9:03 12 травня 2022
Іван Петряк із дружиною Юлією

Юлія, дружина футболіста угорського «Фехервара» та нашої національної команди Івана Петряка, яка разом із чоловіком дала притулок у своєму будинку в Будапешті біженцям з України, шукає батька, який бореться з окупантами. Зв'язку з воїном вже немає шостий день.

«Шукаю свого батька. Петренко Іван Анатолійович. Востаннє був на зв'язку 6.05.22, перебував на Донеччині, в районі Авдіївки. Буду вдячна за будь-яку інформацію та репост», — написала Юлія в Instagram.

Нагадаємо, що 28-річний Іван Петряк виступає за «Фехервар» з 2019 року (у нинішньому сезоні півзахисник забив у чемпіонаті Угорщини шість м'ячів). До цього чемпіон України та Угорщини захищав кольори «Зорі», «Шахтаря» та «Ференцвароша». У складі збірної України футболіст провів 5 матчів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в сім'ї Івана Петряка народилася друга дитина.

Фото Instagram

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