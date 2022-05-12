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«Укрзалізниця» відновила попередній продаж квитків на деяких напрямках: перелік потягів

9:36 12 травня 2022
Потяг

«Укрзалізниця», яка нещодавно зіткнулася зі збоєм своїх онлайн-сервісів, повідомила про збільшення глибини продажів залізничних квитків

Повідомляється, що з четверга, 12 травня, попередній продаж на 20 діб відкритий за наступними рейсами:

  • № 7/8 Київ — Чернівці;
  • № 29/30 Київ — Ужгород;
  • № 41/42 Дніпро -Львів;
  • № 43/44 Івано-Франківськ — Київ;
  • № 91/92 Львів — Київ;
  • № 97/98 Ковель — Київ;
  • № 749/750 Київ — Івано-Франківськ;
  • № 779/780 Суми — Київ;
  • № 139/140 Київ — Кам’янець-Подільський;
  • № 145/146 Львів — Ужгород;
  • № 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;
  • № 757/758 Київ — Могилів-Подільський;
  • № 789/790 Кропивницький — Київ;
  • № 791/792 Кременчук — Київ.

Раніше в УЗ повідомляли про запуск ще одного потягу до Польщі, «Інтерсіті+» курсує за маршрутом Київ — Перемишль.

Фото УЗ

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