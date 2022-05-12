«Укрзалізниця» відновила попередній продаж квитків на деяких напрямках: перелік потягів

«Укрзалізниця», яка нещодавно зіткнулася зі збоєм своїх онлайн-сервісів, повідомила про збільшення глибини продажів залізничних квитків

Повідомляється, що з четверга, 12 травня, попередній продаж на 20 діб відкритий за наступними рейсами:

№ 7/8 Київ — Чернівці;

№ 29/30 Київ — Ужгород;

№ 41/42 Дніпро -Львів;

№ 43/44 Івано-Франківськ — Київ;

№ 91/92 Львів — Київ;

№ 97/98 Ковель — Київ;

№ 749/750 Київ — Івано-Франківськ;

№ 779/780 Суми — Київ;

№ 139/140 Київ — Кам’янець-Подільський;

№ 145/146 Львів — Ужгород;

№ 769/770 Київ — Кам’янець-Подільський;

№ 757/758 Київ — Могилів-Подільський;

№ 789/790 Кропивницький — Київ;

№ 791/792 Кременчук — Київ.

Раніше в УЗ повідомляли про запуск ще одного потягу до Польщі, «Інтерсіті+» курсує за маршрутом Київ — Перемишль.

Фото УЗ

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