Жителям деокупованих територій виплатять допомогу у травні: кому і скільки

З травня 2022 року допомогу від держави отримуватимуть окремі категорії українців, які постраждали від російської агресії.

Як повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, допомогу отримуватимуть українці, які були змушені виїхати з районів, де ведуться активні бойові дії, а також ті, хто опинився у тимчасовій окупації чи заблокованих населених пунктах. Також на виплати мають право українці, чиє житло було зруйноване або постраждало внаслідок агресії росії, та які подали заявку на відшкодування збитків через електронні ресурси. Йдеться про людей, зареєстрованих як тимчасово переміщені особи.

Цим категоріям внутрішньо переміщених осіб виплачують по 2 тисячі гривень допомоги на проживання на дорослого, по 3 тисячі — на кожну дитину та людям з інвалідністю.

На одноразову грошову допомогу можуть розраховувати і громадяни, які евакуюються із зон ведення бойових дій — її надають працівники «Укрзалізниці». Це робиться не пізніше ніж наступного дня після того, як люди прибули на евакуаційний пункт, розташований на вокзалі.

Для отримання грошей необхідний паспорт (це може бути документ у «Дії»), ідентифікаційний код і свідоцтво про народження дитини.

Отримають допомогу й мешканці деокупованих територій — гроші виплачує місцева влада протягом п'яти днів після отримання фінансів.

Раніше першиа віце-прем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла про спрощення процедури надання статусу безробітного та призначення допомоги з безробіття. Всім внутрішньопереміщеним особам (ВПО) та людям на територіях активних бойових дій статус безробітного надаватиметься з 1-го дня реєстрації у центрі зайнятості та призначатиметься допомога з безробіття.

Фото Pixabay

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