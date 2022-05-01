Гроші обов'язково прийдуть: у Кабміні розповіли, коли надійде наступний транш для виплат переселенцям

Кабмін надіслав понад 4 млрд грн для виплати допомоги на проживання вимушеним переселенцям.

Про це заявила голова Мінсоцполітики Марина Лазебна.

Кошти, за її словами, надійшли до Ощадбанку чотирма траншами, останній з яких (1,5 млрд грн) було відправлено 30 квітня.

Тому вже найближчим часом банк перерахує отримані кошти на рахунки людей, зазначених у заявах.

Наступний транш для виплат переселенцям планують перерахувати 2−3 травня.

«Якщо ви ще не отримали виплату, не хвилюйтеся, ми продовжуємо у травні фінансувати виплату допомоги на проживання всередині переміщеним особам за березень та квітень у міру того, як отримуємо інформацію від областей. З одних регіонів вона надходить швидше, з інших повільніше», — наголосила Лазебна.

Зазначається, що переселенці, які встигли подати заяву на отримання грошової допомоги до 30 квітня, отримають кошти за березень та квітень. Інші — лише за квітень. Для дітей, які евакуювалися без батьків, термін продовжили до 15 травня.

Але вже у травні 2022 року допомогу на проживання для вимушених переселенців отримуватимуть виключно:

внутрішньо переміщені особи (ВПО), які виїхали з регіонів, де йдуть бойові дії чи громад, що перебувають у окупації чи оточенні;

ВПО, житло яких зруйноване або непридатне для проживання та подали заяву на відшкодування в «Діє».

Як відомо, допомога на проживання надається громадянам України з березня поточного року у таких розмірах: 3000 гривень — для осіб з інвалідністю та дітей та 2000 гривень — для інших осіб.

Нагадаємо, у Польщі дітям українських переселенців виділили майже по 3 тисячі доларів.

725

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter