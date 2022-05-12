Якщо раніше американська газета The New York Times повідомляла, що США передали Україні оперативні дані розвідки, які ЗСУ використали для визначення місцезнаходження та ліквідації кількох російських генералів, то тепер американські ЗМІ пишуть, що подібну інформацію обмежать.

За інформацією Washington Post, чиновник Білого дому заявив, що США не перебувають у стані війни з росією, і що надана допомога призначена для захисту України від незаконного вторгнення.

Адміністрація Байдена розробила керівництво з обміну розвідданими, яке спрямоване на те, щоб уникнути загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном та москвою. Зокрема, йдеться про кілька заборон, які стосуються інформації, що надається Україні.

По-перше, про інформацію, яка б допомогла Україні ліквідувати високопоставлених офіцерів або міністрів, наприклад, начальника Генерального штабу росії Валерія Герасимова та міністр оборони Сергія Шойгу. Ця заборона не поширюється на російських офіцерів, у тому числі генералів, деякі з яких загинули на полі бою.

По-друге, про розвіддані, які можуть допомогти ЗСУ атакувати російські цілі за межами України. Зазначається, що офіційні особи США не відмовляють Україну від проведення цих операцій самостійно.

За словами офіційних осіб, Сполучені Штати не повідомлятимуть українцям, що конкретного російського генерала було помічено у певному місці, а потім не допомагатимуть завдати по ньому удару. Але поділяться інформацією про розташування, наприклад, пунктів управління та контролю — місць, де часто перебувають російські офіцери, оскільки це може допомогти Україні в її власній обороні.

Раніше в Офісі генпрокурора України заявляли, що до суду направлено справу російського генерал-майора Дениса Ляміна — командувача 22-го армійського корпусу Берегових військ Чорноморського флоту ВМФ вс рф. Разом з іншими представниками військово-політичного керівництва росії у лютому 2022 року він брав участь у підготовці та організації широкомасштабного вторгнення в Україну з тимчасово окупованої території півострова Крим.

Нагадаємо, що серед ліквідованих в Україні називають генерал-майорів: генерал-майорів: заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії Андрія Суховецького, начальника штабу та першого заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу Росії Віталія Герасимова, командира 150-ї мотострілецької дивізії Олега Мітяєва, командира 141-го моторизованого Чечні Магомеда Тушаєва Також повідомляється, що загинув командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил Росії генерал-лейтенант Андрій Мордвічов, а також командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії Яків Резанцев.

Фото з Вікіпедії

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