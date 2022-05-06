Західні експерти вражені майстерністю української армії. Як повідомляла раніше американська газета The New York Times, США передали Україні оперативні дані розвідки, які ВСУ використала для визначення місцезнаходження та ліквідації кількох російських генералів.

Пізніше два високопоставлені джерела в Пентагоні підтвердили журналістам The New York Times, що США надали Україні розвіддані, які допомогли українським військовим потопити флагманський корабель Чорноморського флоту Росії «Москва» у Чорному морі.

Цю інформацію повідомляють також американські телеканали NBC та CNN та газета The Washington Post.

Зокрема джерела в Пентагоні заявили, що українські військові самостійно виявили крейсер. США лише підтвердили правильність українських розвідданих про те, що це саме «Москва». Після чого українські військові завдали ракетного удару і знищили флагманський корабель .

Джерело NYT у Пентагоні наголосило, що США не знали заздалегідь про плани України завдати удару по крейсеру і не брали участі в ухваленні цього рішення.

Усі джерела підтверджують українську версію знищення російського крейсера — 13 квітня у «Москву» потрапили дві українські ракети «Нептун». Внаслідок цього корабель спалахнув і в результаті затонув.

Міноборони Росії, як і раніше, розповідає про те, що пожежа на крейсері виникла з інших причин. Вона викликала детонацію боєзапасу. У результаті судно нібито затонуло під час буксирування до Севастополя через шторм. Також у Москві відмовляються визнавати факт загибелі великої кількості членів екіпажу крейсера Офіційно підтверджено загибель лише однієї (!) людини та ще 27 нібито пропали безвісти.

Американська розвідка стверджує, що втрати серед особового складу на російському крейсері внаслідок ракетного удару були значними, проте не називає точну кількість загиблих.

Нагадаємо, крейсер «Москва» був флагманом Чорноморського флоту росії. На його озброєнні стояли 16 протикорабельних ракет комплексу П-1000 «Вулкан» з радіусом дії не менше 700 км, далекобійні комплекси ППО С-300 «Форт». Крейсер брав участь в атаці на острів Зміїний. Саме на пропозицію капітана «Москви» здатися прозвучала вже легендарна фраза «Російський військовий корабель, йди нах… й!».

Зазначимо також, що увечері 5 травня Пентагон підтвердив факт передачі розвідданих Україні. У ході брифінгу речник Міноборони США Джон Кірбі заявив: «В українців, чесно кажучи, набагато більше інформації, ніж у нас. Це їхня країна, їхня територія, і у них є власні значні можливості».

Водночас, співрозмовники телеканалу CNN підкреслили, що є чіткі обмеження на інформацію, якою США діляться з Україною. Зокрема, Вашингтон не надає Україні відомостей про потенційні цілі на території Росії.

Раніше повідомляли, що крейсер «Москва», знищений ракетами «Нептун» українського виробництва та затоплений на відстані 50 миль від українських берегів, відтепер належить Центральному військово-морському музею України та є «об'єктом підводної культурної спадщини № 2064». Піднімати його не планують, а досліджуватимуть на морському дні.

309

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter