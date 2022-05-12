«Кремлівські нелюди розбомбили і її будинок»: у Маріуполі загинула 87-річна письменниця

Жертвою путінської «денаціоналізації» стала Наталія Харакоз. Нині вже відомо, що у пошуках штабу «Азову» кремлівські нелюди розбомбили також і її будинок. А тому 87-річна жінка останні свої дні змушена була доживала у підвалі. Без їжі, води, медикаментів… Там її і не стало. Про це повідомив журналіст Павло Кущ:

«Пані Наталія писала прозові твори російською та грецькою мовами і свого часу стала першою жінкою Маріуполя, яку прийняли до Національної спілки письменників України. Вона стала автором довгої низки книжок та сили силенної журналістських матеріалів у газеті «Приазовський рабочий», де також багато років вела літературну сторінку. А ще Наталія Харакоз відома і дуже шанована як керівник міського літературного об'єднання «Азов'є», у якому майже тридцять років опікувалася маріупольськими молодими літераторами. Серед її вихованців майже всі наші місцеві представники НСПУ, яким вона колись допомагала робити перші творчі спроби. Вона заслужено нагороджена «Золотою медаллю української журналістики».

Останньою книгою Наталії Харакоз стала наша спільна збірка творів письменників Донецької обласної організації НСПУ «Біля лінії зіткнення». Книжку ми презентували 20 лютого — буквально за кілька днів до початку чергового путінського божевілля. У збірці кілька новел пані Наталії, серед яких «Весна моря і міста» та «Хмари над морем». Тепер вже очевидно, що ця неймовірно важка весна, на жаль, стала останньою у житті автора. А хмари диму та попелу від вибухів над морем і містом — це було останнє, що бачили тисячі маріупольців, серед яких і наша колега… Так, це була вже друга війна на віку Наталії Харакоз. Та старші люди Маріуполя підтвердять: у 1941−1943 роках при гітлерівцях тут був майже курорт у порівнянні з тим, що вчинили «брати"-путінці з містом та його людьми всього за пару місяців 2022-го…»

Раніше повідомлялося, що під російськими обстрілами у Маріуполі загинули14-річна чемпіонка України з важкої атлетики Аліна Перегудова та її мама. Ворожий снаряд убив також юну українську гімнастку.

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