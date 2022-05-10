Скалічені, та незламні: «Азов» показав вражаючі фото захисників Маріуполя та звернувся до ООН

Полк «Азов», який разом з іншими українськими воїнами утримує позиції на «Азовсталі» в Маріуполі, звернувся до ООН та Червоного Хреста із закликом врятувати поранених, які не можуть отримати нормальну медичну допомогу.

«Весь цивілізований світ має бачити умови, в яких знаходяться поранені, понівечені захисники Маріуполя, і діяти! У повній антисанітарії з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування. Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні принципи, на яких вас створено, рятуючи поранених людей, які вже не є комбатантами» , — заявили в «Азові» та показали фото, зроблені у їхньому прихистку.

Фото "Азова"

Фото "Азова"

Фото "Азова"

Фото "Азова"

Фото "Азова"

Фото "Азова"

Фото "Азова"

Фото "Азова"

Фото "Азова"

Військові вимагають негайної евакуації поранених військовослужбовців на контрольовані Україною території, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд.

Нагадаємо, що раніше один із лідерів збірної України з футболу Андрій Ярмоленко звернувся до світової спільноти із закликом допомогти організувати евакуацію з «Азовсталі», заявивши, що там перебувають сотні поранених.

Фото «Азова»

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