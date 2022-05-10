Скалічені, та незламні: «Азов» показав вражаючі фото захисників Маріуполя та звернувся до ООН
Полк «Азов», який разом з іншими українськими воїнами утримує позиції на «Азовсталі» в Маріуполі, звернувся до ООН та Червоного Хреста із закликом врятувати поранених, які не можуть отримати нормальну медичну допомогу.
«Весь цивілізований світ має бачити умови, в яких знаходяться поранені, понівечені захисники Маріуполя, і діяти! У повній антисанітарії з відкритими ранами, перев'язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування. Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні принципи, на яких вас створено, рятуючи поранених людей, які вже не є комбатантами» , — заявили в «Азові» та показали фото, зроблені у їхньому прихистку.
Військові вимагають негайної евакуації поранених військовослужбовців на контрольовані Україною території, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд.
Нагадаємо, що раніше один із лідерів збірної України з футболу Андрій Ярмоленко звернувся до світової спільноти із закликом допомогти організувати евакуацію з «Азовсталі», заявивши, що там перебувають сотні поранених.
Фото «Азова»448
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