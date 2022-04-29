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Спорт

Юна чемпіонка України та її мама загинули під ворожими обстрілами у Маріуполі

9:02 29 квітня 2022
Аліна Перегудова

14-річна чемпіонка України з важкої атлетики Аліна Перегудова разом із матір'ю загинули під ворожими обстрілами у багатостраждальному Маріуполі, повідомило у Facebook Управління фізичної культури та спорту Донецької облдержадміністрації.

«Російський агресор продовжує вбивати українців у розв'язаній їм страшній війні. Черговою жертвою путінських військ стала перспективна спортсменка Донбасу Аліна Перегудова, яка загинула від ворожих снарядів у місті Маріуполь… Разом із Аліною російські солдати вбили у Маріуполі її матір», — йдеться у повідомленні.

Минулого року юна атлетка виграла чемпіонат України серед спортсменів до 17 років у ваговій категорії до 40 кг. Вихованка Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з важкої атлетики та учениця Донецького обласного спеціалізованого професійного коледжу спортивного профілю імені Сергія Бубки Аліна Перегудова була серед кандидатів до збірної країни.

Минулого року юна спортсменка стала чемпіонкою України серед спортсменок до 17 років.

Свої співчуття рідним та близьким Аліни висловив відомий український стронгмен, дворазовий чемпіон світу у команді Олександр Лашин.

«Аліна могла бути чемпіонкою світу, олімпійською чемпіонкою. Вона була дуже перспективною спортсменкою, я її бачив на змаганнях та хотів би передати слова співчуття близьким», — заявив спортсмен із Маріуполя.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український чемпіон світу Максим Кагал загинув у бою за Маріуполь .

Фото Facebook

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