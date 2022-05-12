Окупанти розстріляли беззбройних людей під Києвом: шокуюче відео CNN

Черговим підтвердженням вбивств беззбройних українців російськими солдатами стали кадри розстрілу двох чоловіків під Києвом, які публікує CNN .

Це сталося 16 березня 2022 року. На кадрах видно, як двоє чоловіків проходять через прохідну, а двоє російських військових вбивають їх пострілами у спину.

Журналісти дізналися, що один із загиблих — власник розграбованого автосалону, прізвище якого не називають. Другий — 68-річний Леонід Олексійович Пляц, який працював в компанії охоронцем.

Дочка пенсіонера Юлія не може дивитися це відео, але зберігає його, щоб показати своїм дітям жорстокість окупантів.

«Вони кати. Це жахливо, мій батько був цивільним, йому було 68 років, мирна беззбройна людина» , — сказала вона журналістам.



Зазначається, що відео перевірялося CNN — момент вбивства зафіксували кілька камер. П'ятеро російських солдатів намагалися проникнути в приміщення, стріляючи по замках та розбиваючи шибки. Коли власник компанії наблизився до них із піднятими руками, вони обшукують його, а потім і охоронця.

Українці поверталися назад, а солдати, котрі опинилися у них за спиною, відкрили вогонь…

За інформацією "Реального Києва", один із вбивць був ідентифікований - Дмитро Лапшаков із Чити. Військова частина Лапшакова дислокується у селі Нижній Цасучій Ононського району Забайкальського краю РФ.

Першим підозрюваним у вбивствах мирних жителів Бучі у Київській області став командир підрозділу нацгвардії Росії Сергій Колоцей. За даними Офісу генпрокурора, 18 березня він убив чотирьох беззбройних чоловіків у Бучі, а 29 березня катував, змушуючи зізнатися у підривній діяльності проти російської армії, ще одного цивільного

Фото — скріншот

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