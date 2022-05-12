31.89 / 32.41 33.49 / 34.17
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Окупанти розстріляли беззбройних людей під Києвом: шокуюче відео CNN

16:30 12 травня 2022
Вбивство цивільних російськими військовими

Черговим підтвердженням вбивств беззбройних українців російськими солдатами стали кадри розстрілу двох чоловіків під Києвом, які публікує CNN .

Це сталося 16 березня 2022 року. На кадрах видно, як двоє чоловіків проходять через прохідну, а двоє російських військових вбивають їх пострілами у спину.

Журналісти дізналися, що один із загиблих — власник розграбованого автосалону, прізвище якого не називають. Другий — 68-річний Леонід Олексійович Пляц, який працював в компанії охоронцем.

Дочка пенсіонера Юлія не може дивитися це відео, але зберігає його, щоб показати своїм дітям жорстокість окупантів.

«Вони кати. Це жахливо, мій батько був цивільним, йому було 68 років, мирна беззбройна людина» , — сказала вона журналістам.

Зазначається, що відео перевірялося CNN — момент вбивства зафіксували кілька камер. П'ятеро російських солдатів намагалися проникнути в приміщення, стріляючи по замках та розбиваючи шибки. Коли власник компанії наблизився до них із піднятими руками, вони обшукують його, а потім і охоронця.

Українці поверталися назад, а солдати, котрі опинилися у них за спиною, відкрили вогонь…

За інформацією "Реального Києва", один із вбивць був ідентифікований - Дмитро Лапшаков із Чити. Військова частина Лапшакова дислокується у селі Нижній Цасучій Ононського району Забайкальського краю РФ.

 

 

 

Першим підозрюваним у вбивствах мирних жителів Бучі у Київській області став командир підрозділу нацгвардії Росії Сергій Колоцей. За даними Офісу генпрокурора, 18 березня він убив чотирьох беззбройних чоловіків у Бучі, а 29 березня катував, змушуючи зізнатися у підривній діяльності проти російської армії, ще одного цивільного

Фото — скріншот

911

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підживлення з нашатирного спирту

Розсада буде рости, як на дріжджах: ефект від цього підживлення помітний вже після першого застосування

Покладіть це в лунку при посадці розсади і забудьте про підживлення! ТОП-6 наповнювачів при вирощуванні томатів, перців, баклажанів та огірків (відео)

Покладіть це в лунку при посадці розсади і забудьте про підживлення! ТОП-6 наповнювачів при вирощуванні томатів, перців, баклажанів та огірків (відео)

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

СБУ

Сховав вибухівку у милиці: СБУ затримала диверсанта, який планував вибух у центрі Запоріжжя

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.