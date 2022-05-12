Справжнє диво: у Львові лікарі видалили уламки касетного снаряду із мозку 9-річної дівчинки

Із села, яке постійно обстрілювали рашисти, Ніна Вавринюк з 9-річною донькою втекла у Миколаїв. Але 4 квітня на вулиці серед житлового кварталу міста разом з дитиною потрапила під обстріл касетними снарядами. Ніна собою накрила дитину, проте уламок одного із снарядів влучив у голову Софійки і пройшов понад 11 сантиметрів крізь увесь її мозок від лобної ділянки до потилиці. Протягом двох діб дівчинка знаходилась в лікарні Миколаєва в комі.

Зараз дівчинка у надійних руках команди дитячих нейрохірургів Лікарні Св. Миколая. Як повідомило у Фейсбуці Перше медичне об’єднання Львова, лікарі видалили уламки снаряду із мозку Софійки, закривши уражену частину титановою пластиною. Надалі на дівчинку чекає тривала реабілітація.

Софійка з мамою у львівській лікарні, де провели вдалу операцію

«Уламок застряг аж в задній черепній ямці. Тобто пройшов через весь мозок і пройшов через стовбур головного мозку. У таких ситуаціях більшість пацієнтів взагалі не виживають, а якщо і виживають, то не можуть контактувати з навколишнім світом, а просто функціонують. У неї є незначна слабкість у правій руці та правій нозі, але у порівнянні з тією травмою, яку вона отримала, це насправді чудо», — розповів «Суспільному» завідувач нейрохірургічного відділення лікарні Михайло Ловга.

Зараз Софійка активно тренується, щоб продовжити вчитися грати на музичному інструменті та втілити свою найбільшу мрію й одного дня заспівати на сцені.

Раніше ми писали про унікальну операцію на мозку, яку провели лікарі в Луцьку, щоб урятувати дитину від нападів епілепсії.

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter