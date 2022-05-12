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«Настільки знахабніли, що почали говорити українською»: окупанти втрачають контроль над Кримом

17:54 12 травня 2022
Міст через Керченську протоку

В окупованому Криму, виїзд з якого путін хотів заблокувати, щоб запобігти масовому відпливу людей, активізуються антиросійські налаштовані громадяни.

Так, за даними джерел «24 каналу» в українських спецслужбах, співробітники російської ФСБ, побачивши, що Україна активно бореться з окупантами, почали вивозити сім'ї з півострова, а також масово виставляти об'єкти нерухомості на продаж. Їхній приклад наслідували росіяни, які приїхали на півострів після 2014 року.

Аби зупинити цей процес, працівникам російських правоохоронних органів заборонили залишати Крим. Щодо цивільних, то були плани обмежити їхній виїзд, однак робити цього не стали.

Зазначається, що адепти «руського міра», які раділи початку широкомасштабної агресії, з часом зажурилися. Далося взнаки й підвищення цін, й проведення неоголошеної мобілізації. А холодним душем стало знищення ЗСУ крейсера «Москва», інших кораблів, а також великі втрати росіян.

Кримчани, які залишилися патріотами, відчули надію на швидке визволення та почали поступово діяти. Джерела стверджують, що з 24 лютого до 12 травня у Криму пошкодили щонайменше 700 автомобілів із рашистською символікою.

У москві висловили своє невдоволення і розпорядилися «закрутити гайки», спрямувавши на півострів загони козаків з Ростовської області рф, щоб ті шукали проукраїнськи налаштованих громадян, які «настільки знахабніли, що почали говорити українською в громадських місцях». А у Міноборони росії розпорядилися зменшити вивезення тіл загиблих і поранених на територію Криму, щоб не деморалізувати суспільство.

Тим часом представники російського туристичного бізнесу не поділяють бадьорі заяви кримської «влади» щодо «рекордного турсезону», відзначаючи, що рівень завантаження кримських готелів нині становить 40%. І то лише за умови, якщо «буде відновлено авіасполучення».

Фото Pixabay

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