Російська пропаганда стверджує, що більшість жителів росії підтримують путіна і війну в Україні, проте насправді таких набагато менше, заявив «Гордону» бізнесмен Євген Чичваркін, який вже давно перебрався з рф до Великобританії.

«Якби вони оголосили мобілізацію, я думаю, що кількість людей, які виїхали, зрівнялася б з Україною, тому що на словах — 80% підтримки, насправді — 25%» , — стверджує Чичваркін.

Він розповів, що якось у компанії з шести осіб з «IQ 900» обговорювався реальний відсоток тих, хто підтримує війну, і «розсварилися між 30% і 40%».

«Я близький, напевно, до 30% підтримки путіна. А підтримки війни — близько 25%. Причому ця підтримка — „з дивану“. Це не те, що ти готовий зірватися і поїхати за 220 тис. руб. (близько 3,4 тисячі доларів). Якщо вони піднімуть ставку до 350 тис. рублів (5,4 тисячі доларів), то поїде більше, але якість цих тих, хто поїхав, ніяк не покращиться. Це буде абсолютно таке ж м'ясорубкове м'ясо, вже промариноване роками глоду», — вважає Євген Чичваркін.

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Фото Pixabay

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