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Україна

Везли зенітно-ракетні комплекси: біля острова Змііний «Нептун» знищив ще одне російське судно

21:50 12 травня 2022
«Всеволод Бобров» у російському порту

Біля острова Зміїний у Чорному морі, де нещодавно українська армія нанесла серйозні пошкодження рашистському фрегату, 12 травня був підбитий корабель тилового забезпечення Чорноморського флоту рф «Всеволод Бобров». Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Раніше журналіст Сергій Висоцький з посиланням на власні джерела у Фейсбуці написав, що російський корабель був знищений ракетою українського берегового комплексу «Нептун».

«Мені тільки що підтвердили мої джерела! Наш „Нептун“ вночі знищив ще один російський корабель! Це було судно тилового забезпечення флоту. Або „Ельбрус“, або „Всеволод Бобров“ — бо подібних кораблів в Росії тільки два! Корабель віз на острів Зміїний підкріплення, в тому числі зенітно-ракетні комплекси», — розповів журналіст.

По даним Сергія Братчука, корабль начебто намагаються відбуксирувати до Севастополя.

В ЗМІ повідомляється, що таких кораблів на росії лише два — «Всеволод Бобров» та «Ельбрус». Перший вважається одним з найновіших російських кораблів. Його заклали на верфі у Санкт-Петербурзі у 2013 році, довго будували через відсутність імпортних комплектуючих і лише у серпні 2021-го його остаточно прийняли на службу та приписали до Чорноморського флоту.

Раніше експерт Асоціації євроінтеграції Криму професор Борис Бабін заявив, що перед вторгненням на материкову Україну в лютому 2022 року росія зосередила в Чорному морі безпрецедентну групу кораблів — понад 40 одиниць, у тому числі понад 10 десантних кораблів.

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