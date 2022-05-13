Транспорт ходитиме допізна: у Києві та області змінили час комендантської години

Починаючи з неділі, 15 травня, влада вирішила зробити приємний «сюрприз» для мешканців столичного регіону, скоротивши час комендантської години у Києві та Київській області. Про це написав мер столиці Віталій Кличко, який раніше назвав дату безпечного повернення киян до столиці.

«З неділі, 15 травня, комендантська година починатиметься на годину пізніше. І триватиме з 23:00 до 5:00 ранку», — зазначив він.

За його словами, з 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше: метрополітен — з 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт — з 06:00 до 22:30.

Водночас Кличко закликав дотримуватись правил комендантської години і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки загроза ракетних ударів по Києву залишається.

Як відомо, наразі комендантська година діє з 22:00 до 5:00.

Нагадаємо, що вже наступного тижня, з 16 травня, у Києві можуть відновити стягнення плати за користування комунальним транспортом.

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