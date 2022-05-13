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Спорт

«Зробив би те, що хоче весь світ»: зірка UFC викликав на бій путіна та готовий прийняти біженців з України

18:24 13 травня 2022
Ян Блахович

Колишній чемпіон UFC у напівважкій вазі поляк Ян Блахович, який восени минулого року зазнав сенсаційної поразки в титульному бою від бразильця Гловера Тейшейри, висловив підтримку українському народу у війні з росією, а також запропонував свої «послуги» з усунення кремлівського диктатора.

«Багато людей з України біжать до Польщі, і в нашій країні всіляко намагаються їм допомогти, — розповів Блахович в інтерв'ю New York Post. — У перший тиждень після початку війни щодня прокидався і в першу чергу читав в інтернеті, що відбувається в Україні. Українці — молодці, вони чудово захищають свою країну. Мало хто очікував від них такого. Росіяни вбивають дітей, жінок. Їх не можна назвати солдатами — вони справжні вбивці. Сподіваюся, що це безумство припиниться якнайшвидше.

Мій брат прийняв у себе вдома вагітну жінку, яка втекла з України. У мене не було можливості прийняти когось із біженців, але незабаром я переїду до більшого будинку, і в мене обов'язково оселиться хтось із України".

Також журналісти американського видання запропонували бійцю обрати будь-яку людину з тих, хто будь-коли жив у світі, з ким йому хотілося би побитися. «володимир путін. Я би зробив із ним те, що хоче весь світ, і вказав би, де його місце», — не роздумуючи, висловив своє бажання спортсмен.

Зазначимо, що свій найближчий поєдинок Блахович проведе вже в ніч на 15 травня, коли у Лас-Вегасі в рамках турніру UFC Vegas 54 буде битися з австрійцем Александаром Ракічем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружина Усика тричі «прострілила» голову путіну та помістила зображення агресора на надгробок.

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