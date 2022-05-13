Їхня головна стратегія — вихід на переговори з Україною з метою «заморозити» цей конфлікт, — Тарас Загородній

«Думаю, вони вже не прив'язуються до дат і йтимуть „в довгу“: перемелюватимуть схід нашої країни, намагаючись оточити Донбас», — таку думку в ексклюзивному інтервю «ФАКТАМ» висловив політолог, політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

Також він зазначив, що найімовірніше, їхня головна стратегія — вихід на переговори з Україною з метою «заморозити» цей конфлікт. Судячи з заяв наших західних партнерів, вони про це добре знають і не погодяться на таке.

«Знаєте, це мені нагадує ситуацію, коли Гітлер у 1943−1944 роках намагався вийти на переговори з Черчиллем, який відповів: „Усе, вже жодних переговорів не буде“. Підтверджує таку думку й офіційна позиція Заходу: надання безлімітної допомоги для отримання повної перемоги України», — зауважив експерт.

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