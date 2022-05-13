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Повернувся з того світу: окупанти розстріляли українця, але він вижив і зміг сам вибратися з могили

18:52 13 травня 2022
Повернувся з того світла: окупанти розстріляли українця, але він вижив і зміг сам вибратися з могили

На Чернігівщині окупанти закатували і намагалися розстріляти трьох братів Кулінечків, але одному з них вдалося вижити, вибратися з могили і отримати медичну допомогу. Свою історію чоловік розповів «Суспільному».

За його словами, 18 березня у будинок зайшли росіяни з обшуком, знайшли форму ЗСУ молодшого брата Євгена та дідові медалі. Його виявилося достатньо, аби піддати чоловіків жорстоким тортурам. Для цього братів вивезли з села у сусіднє село Вишневе на територію пилорами.

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У цьому приміщенні їх тримали три дні, а потім повезли на розстріл. Зв'язавши руки, ноги і зав'язавши очі, рашисти відкрили вогонь і прикидали трупи землею. Але на диво Микола отримав лише поранення і зміг вибратися зі своєї могили попри зв'язані ноги та руки. Пішки він дістався найближчого села і там його прихистила місцева жителька.

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Лікарі його обстежили вже після деокупації — виявили два зламаних ребра.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповіли історію жителя Бородянки, 44-річного Андрія Руденка, якого жорстоко закатували рашисти і викинули тіло біля закинутого будинку. За словами рідних, причиною стало те, що чоловік відмовився здавати позиції українських військових.

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