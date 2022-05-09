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Події

«Сина закатували рашисти та викинули на городі»: 44-річного працівника банку з Бородянки знайшли мертвим

14:45 9 травня 2022
Андрій Руденко

44-річного Андрія Руденка жорстоко закатували рашисти та викинули тіло біля закинутого будинку. За словами рідних, причиною стало те, що чоловік відмовився здавати позиції українських військових. Про це «ФАКТАМ» розповів батько загиблого Анатолій:

«Андрій все життя працював у банку, обожнював спорт, мандрівки та історію. З дружиною Оксаною, сином Єгором та донькою Анастасією мешкали у Бородянці, а напередодні війни придбав хату в Андріївці, що за 13 кілометрів звідти. То ж на вихідні родина їздила туди на велосипедах та приводила дім до ладу, — розповів Анатолій Руденко. — 24 лютого вранці син пішов до військкомату, але йому відмовили, мовляв, не вистачає зброї. Тоді ж Андрій та його сім'я зупинились у своєму будинку в Андріївці, де могли пересидіти обстріли у підвалі. Та за кілька днів туди прийшли російські військові, але спочатку вони не чіпали цивільних. 3 березня Андрій із сином вирішили через городи дістатись центру села, щоб побачити на власні очі, що відбувається. Там він зустрівся з місцевим, який попросив Андрія пройти з ним, бо є одна справа. Дитину він відправив додому й пообіцяв, що скоро повернеться. Що було далі, достеменно невідомо. Але, зі слів очевидців, Андрій та його знайомий підійшли до російських військових, це були розвідники, й почали з ними сперечатись про те, що окупували Україну та принесли сюди зло. За ці слова Андрія арештували, певний час тримали у підвалі школи та катували, вимагаючи дати інформацію про українських військових та територіальну оборону. Весь цей час зв’язку з сином не було, проте в нас була надія, що він живий, адже кількох чоловіків із села забрали в полон у місто Курськ, що у росії».

Андрій Руденко з родиною

За словами співрозмовника, після деокупації Андріївки дружина зниклого продовжувала його шукати.

«Як тільки кого знаходили вбитого, Оксана бігла на впізнання… Загалом таких тільки у цьому селі 47 чоловік. 11 квітня голова сільради підійшов з фотографією тіла Андрія, і тоді для нас час зупинився. Сина знайшли біля однієї із закинутих хат біля ящика з гноєм… Рашисти прострелили йому ноги, живіт, контрольний був у потилицю. Обличчя все понівечене».

Хоронили Андрія Руденка у закритій домовині. За фактом вбивства відкрито провадження за статтею 438 «Порушення законів та звичаїв війни». Рідні вимагають єдиного — щоб винуватці були покарані максимально.

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