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Події

Брата не здав: у Запорізькій області окупанти катували та застрелили патріота України

21:40 8 травня 2022
Роман Семененко

4 травня у окупованій частині Запорізької області, де з дня захоплення рашисти викрадають активістів та знущаються над мирним населенням, російські нелюди пострілом у спину обірвали життя Романа Семененка, 1975 року народження. До цього орки два дні катували чоловіка, вимагаючи в нього розкрити інформацію про схрон зброї та місцеперебування побратимів — українських патріотів, які ведуть боротьбу з рашистами у Запорізькій області. Про це повідомив місцевий тероборонівець Іван Мінченко:

«Роман народився та вчився у Пологах. Коли була можливість виїхати з окупованої путіноїдами території міста, не погодився — вирішив доглядати за мамою та допомагати Руху спротиву на місці. Він був ефективним партизаном, надана ним інформація допомагала українським військовим нищити російських зайд. Днями о 6:30 ранку Романа викрали — за одним українським патріотом приїхали на бронетехніці близько 20 окупантів. Два дні рашисти катували чоловіка, вимагали розкрити місця зберігання зброї та інформацію про його старшого брата — очільника Пологівського Нацкорпусу. Брата не здав. А окупантів привів до місця, де сам ховав зброю, швидко дістав ПМ та почав розстрілювати рашистів. Загинув від кулі, випущеної в спину».

На прощання з Романом Семененком російські нелюди пустили тільки маму. У чоловіка залишилися дружина та донька.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині знайшли могилу з тілами місцевих жителів, вбитих рашистами. Водночас слідчі продовжують встановлювами імена катів з Бучі.

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