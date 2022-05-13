Чи можуть на блокпостах вручати повістки та перевіряти телефони: пояснення фахівця

З початком воєнних дій на українських дорогах працює чимало блокпостів. Це ефективний спосіб збереження безпеки всередині країни. Наразі в умовах воєнного стану існують певні повноваження для визначених посадових осіб щодо зупинки автомобіля, перевірки документів, огляду транспортного засобу тощо. Хто саме та що має право перевіряти, пояснює завідувачка П'ятихатського бюро правової допомоги Тетяна Федан.

— Питання перевірки на блокпостах регулюється Порядком перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян при забезпеченні заходів правового режиму воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456. Перевірка на блокпостах є законною.

— Що саме входить до об’єктів перевірки?

— Документи, речі, транспортні засоби, багаж та вантажі. Все це може перевірятися виключно в умовах воєнного стану та під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану.

— Хто має право проводити перевірку?

— Право на проведення перевірки надано уповноваженим особам Національної поліції України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Державної митної служби України та Збройних сил України.

— Чи може уповноважена особа застосовувати під час перевірки технічні прилади та засоби?

— Так, уповноважена особа може застосовувати технічні прилади та технічні засоби, що мають функції виявлення вибухонебезпечних предметів та речей (речовин), обіг яких заборонено чи обмежено, фото-, аудіо- і відеофіксації. Аудіо- і відеофіксація особистих речей здійснюється лише за згодою громадян.

— Чи можлива перевірка телефону на блокпостах?

— Законодавством точно не врегульоване це питання, але оскільки статтею 1142 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, то уповноважена особа на блокпосту може перевірити фото та відео щодо наявності на відповідних пристроях заборонених об’єктів.

Зазначимо, що законодавством не врегульовано питання перевірки особистих листувань, тому для уникнення конфліктних ситуацій радимо надавати засоби зв’язку для огляду.

— Чи можливе вручення повісток на блокпостах?

— В законодавстві України не визначено місце, де повинна вручатися повістка, або місце, де це робити заборонено. Стаття 65 Конституції України передбачає, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Згідно зі статтею 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», громадяни України зобов’язані з’являтися за викликом до військових частин або на збірні пункти центрів комплектування та соціальної підтримки. Також цією статтею передбачено, що призов громадян на військову службу під час мобілізації здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за сприяння місцевих органів виконавчої влади. Тобто повістку можуть вручити будь-де: на блокпосту, на вулиці, на роботі, в дорозі тощо.

Вручатися повістки можуть через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності та безпосередньо посадовими особами районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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