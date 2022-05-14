Є три сценарії: експерти розповіли, за якої умови ЗСУ зможуть деокупувати Донбас у лічені місяці

В Інституті вивчення війни (ISW), де раніше заявляли про впорядковане відведення армії росії від Харкова, що може свідчити про провал планів із захоплення обласного центру, розповіли про кілька сценаріїв, за якими може розвиватися війна в Україні.

Це можуть бути спроби країни-агресора продовжити бойові дії без мобілізації і досягти поставленої мети, приєднання до росії вже захоплених українських територій з відмовою від подальшого наступу або прихована мобілізація в рф, стверджують експерти.

Перший варіант, на думку аналітиків ISW, може призвести до розгрому загарбників протягом найближчих місяців. В Інституті не відкидають, що українська армія зможе повернути собі Донецьку та Луганську області. Не стане успішною і реалізація останнього, третього варіанта.

«Російські сили, швидше за все, або вирішать припинити наступ на Донбасі та анексувати територію, яку вони нині утримують, або зазнають військової поразки від українських сил», — йдеться у звіті.

Тим часом «Німецька хвиля» наводить думку старшого наукового співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики (FPRI) з Філадельфії Роберта Лі, який вважає, що у росії є три опції: ескалація, продовження нинішньої тактики або деескалація. За його словами, ескалація можлива лише за оголошення хоча б часткової мобілізації, оскільки росіянам «просто нічим» проводити ротацію сил.

У тому, що росія не зможе продовжувати війну так, як це було досі, упевнений і керівник дослідницьких програм вашингтонського Центру військово-морського аналізу (CNA) Майкл Кофман. «Мій головний висновок — доведеться приймати неприємні рішення» , — зазначив він і додав, що вважає варіант загальної мобілізації нездійсненним та мало ймовірним.

росія має можливість поповнювати особовий склад без загальної мобілізації, проте навіть у такому разі, стверджує експерт, цих сил вистачить лише для оборони захоплених територій.

Після того, як сили для проведення наступальних дій росії закінчаться, Кофман не очікує виникнення патової ситуації: «Це буде низка наступів і контрнаступів. Патових ситуацій не буде, Україна має хороші можливості для контрнаступальних дій».

Обидва експерти вважають, що події розвиватимуться швидше на користь Києва. Особливо з урахуванням військової допомоги Заходу.

Втім, списувати з рахунків можливості російської армії не варто. Майкл Кофман не чекає на «швидку та драматичну поразку вс рф». За його словами, обидві сторони переслідуватимуть стратегію виснаження противника. Він зазначив, що становище російської армії в Україні погіршується з кожним наступним днем війни.

А Роб Лі додав, що ще до середини березня росія могла розраховувати на укладання мирного договору з урахуванням своїх вимог, однак таку можливість виходу з конфлікту не використала: «Зараз перспективи набагато поганіші. Не думаю, що росія може досягти хоч якоїсь зі своїх цілей».

Раніше радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів заявляв, що війна в Україні вступила до третьої, тривалої фази. На його думку, противник готується до тривалих бойових дій, розраховуючи «поторгуватися» із Заходом.

Фото Генштабу ЗСУ

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