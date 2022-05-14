Окупанти відводять війська від Харкова та вибудовують потужну оборону на Запорізькому напрямку, — Генштаб

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку, де українська армія знищила чимало техніки противника, російські війська основні зусилля зосереджували на забезпеченні відведення своїх військ від обласного центру, утриманні зайнятих позицій та маршрутів постачання.

У той же час аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що росія впорядковано виводить свої сили з-під Харкова, не намагаючись утримувати позиції. Великомасштабних боїв за населені пункти немає. Харків росіянам оточити не вдалося. «Таким чином Україна, схоже, виграла битву за Харків» , — вважають у ISW.

Щодо інших ділянок фронту, то у Генштабі відзначили особливу активність ворога на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не здійснював. Триває вивезення військової техніки та майна збройних сил росії з Білорусі. На Сіверському напрямку противник забезпечує посилену охорону ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях.

На Донецькому та Таврійському напрямах ворог активно обстрілював позиції українських Сил оборони та намагався покращити тактичне становище у районах населених пунктів Камишеваха, Красногорівка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Перемога, але безуспішно.

На Запорізькому напрямку ворог із метою утримання захопленої території веде підготовчі роботи зі створення багатоешелонованої оборони.

«На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито десять атак російських окупантів, знищено п'ять танків, п'ять артилерійських систем, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника. Підрозділами протиповітряної оборони збито три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10» , — додав у Генштабі ЗСУ.

Раніше головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний висловив подяку американським партнерам за гаубиці М777 і показав, як їх застосовують на фронті.

Фото Генштабу ЗСУ

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