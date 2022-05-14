У бундестазі нагадали, що в Радбезі ООН вже раніше змінювали постійного члена

Депутат німецького бундестагу від партії «Альтернатива для Німеччини» Юрген Браун заявив, що сьогодні росія, як член Радбезу ООН, не лише становить загрозу для інших переможців в Другій світовій, а й воює проти нації, яка брала участь в перемозі над фашизмом, і нагадав, що у 1971 році в Раді Безпеки ООН вже змінювали постійного члена, Тайвань замінили на КНР.

Юрген Браун назвав потрібним кроком ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН про те, що ядерний удар по Україні має бути розцінений як оголошення війни людству, який, на жаль, буде ветований рф і КНР.

«(…) Нам потрібна подібна резолюція про те, що ядерний удар по Україні буде розцінений як оголошення війни людству в Раді безпеки. Але я боюся, що не лише росія, а й Китайська Народна Республіка скористаються своїм правом вето, щоб саботувати подібну ініціативу», — наголосив Юрген Браун.

«Однак постійними членами Ради безпеки ООН завжди були ті країни, які виграли Другу Світову Війну. Тепер росія не лише загрожує іншим переможцям Другої Світової Війни, а й воює проти іншої нації, яка брала участь у перемозі над націонал-соціалізмом. Нагадаємо, що у 1971 році президент США Ніксон зміг замінити Тайвань КНР серед постійних членів Ради безпеки», — підсумував депутат німецького бундестагу.

Нагадаємо, 5 квітня під час неформального спілкування з представниками дипломатичного корпусу країн СНД російський міністр закордонних справ Сергій Лавров знову висловився про можливе застосування ядерної зброї, не виключаючи такої можливості.

Також раніше президент Володимир Зеленський попередив, що світові треба готуватись до ядерного удару агресора.

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