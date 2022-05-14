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Спорт

Головний бій вечора боксу від де ла Хойї за потурання рефері завершився моторошним нокаутом (відео)

17:19 14 травня 2022
Анхель Акоста&nbsp;— Ханіель Рівера

У головному бою вечора боксу від промоутерської компанії легендарного Оскара де ла Хойї Golden Boy Promotions на арені Fantasy Springs Casino в Індіо (штат Каліфорнія, США) між пуерториканським ексчемпіоном світу Анхелем Акостою (23 перемоги, 22 з них — нокаутом, 3 поразки) та його співвітчизником Ханіелем Ріверою (18 перемог, 11 з них — нокаутом, 9 поразок, 3 нічиї) уболівальники стали свідками жахливого нокауту, повідомляє Vringe.com.

У першому ж раунді 31-річний Акоста загнав 30-річного опонента у кут рингу і став його бити. На превеликий подив публіки, рефері перетворився на пересічного глядача і просто спостерігав за побиттям Рівери. І лише коли андердог перестав чинити хоч якийсь опір, зупинив поєдинок, зафіксувавши перемогу Акости.

Зазначимо, що минулого року Анхель Акоста у бою за титул чемпіона світу за версією WBO у найлегшій вазі програв технічним нокаутом японцю Дзюнто Накатані.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що уродженець України Максим Продан у бою в Мілані відправив суперника у нокдаун, але нарвався на нокаут та програв.

Фото Twitter Golden Boy

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