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Спорт

Уродженець України поклав суперника на настил рингу і нарвався на нокаут: відео драми року в Мілані

11:05 14 травня 2022
Максим Продан

У рамках вечора боксу від промоутерської компанії Едді Хірна Matchroom Boxing на арені Allianz Cloud у Мілані відбувся бій у напівсередній вазі (до 66,7 кг) між 29-річним уродженцем України Максимом Проданом, котрий виступає за Італію (19 перемог, 15 з них — нокау) 2 поразки, 1 нічия) і раніше бився в андеркарді бою Джошуа — Усик, та 36-річним венесуельцем Луїсом Енріке Ромеро (11 перемог, 7 з них — нокаутом, 5 поразок, 1 нічия).

Не зважаючи на значну перевагу суперника в антропометрії (ріст Продана — 173 см, Ромеро — 194 см!), уродженець Чернівецької області, який вийшов у ринг під «Українських отаманів» Ярмака, контролював хід бою, хоча тривалий час не міг підібрати ключі до захисту ветерана з Венесуели. І все ж наприкінці шостого раунду Продан лівим хуком поклав Ромеро на настил рингу. Щоправда, південноамериканець зміг піднятися і продовжити поєдинок.

У сьомій трихвилинці Максим кинувся добивати опонента, але нарвався на потужну відповідь від Ромеро. Добити враженого після стоячого нокдауну Продана венесуельцю nhelyjosd не склало. Драма року у боксі...

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний онук Мухаммеда Алі «відключив» суперника в першому раунді.

Фото Instagram

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