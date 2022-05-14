«Укрзалізниця» припиняє евакуаційні рейси: названо причину

В «Укрзалізниці», де почали продавати квитки на низку напрямків за 20 діб до дати відправлення, повідомили, що евакуаційні потяги припиняють курсування.

Як повідомляє «5 канал», це пов'язано із суттєвим скороченням попиту — дедалі більше українців користуються звичайними сервісами компанії.

«Ми продовжуємо надавати евакуаційний сервіс, де він справді необхідний. Зараз робимо з Покровським. І продовжуватимемо, поки це буде потрібно. Все менше і менше людей користується ним, але це люди, які мають обмежену мобільність, а залізниця — єдиний спосіб виїхати», — розповів голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин.

Наприклад, на 14 травня заплановано лише один евакуаційний поїзд № 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів.

На даному етапі «Укрзалізниця» зосередить увагу на ремонтних роботах — відновлюватимуться ділянки, пошкоджені під час обстрілів російськими військами.

Нагадаємо, що місяцем раніше рашисти завдали ракетного удару по вокзалу в Краматорську, де на той час перебували люди, які очікували на евакуацію.

Фото УЗ

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