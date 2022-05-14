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Історія рухається по спіралі: на Херсонщині людей від голоду знову рятує риба

21:30 14 травня 2022
кефаль

Жителів окупованого Скадовська від голоду рятує морська риба. Про це повідомляє видання NewDay ua у Facebook:

«Жителям приморського міста продовольчу кризу переживати трохи легше. Завдяки тому, що місцеві рибалки щодня пропонують на продаж свіжий улов із Джарилгацької затоки. При чому з покупців не деруть „три шкури“. За кілограм бичків просять усього-на-всього 40 гривень. Кілограм кефалі віддають за 100−110 гривень. Відносно доступні й місцеві морські делікатеси — чорноморські креветка та краб. За 70 гривень можна придбати кілограм свіжої креветки, зварити вдома і ласувати аж до пухирців на губах. За 40 гривень скадовські рибалки віддадуть цілий кілограм свіжих чорноморських крабів».

До слова, 80-річні скадовчани, які пережили Другу світову війну, пригадують, що саме риба рятувала містян та жителів приморських сіл від голоду в часи німецької окупації та важкий повоєнний час. Тож, схоже, історія рухається по спіралі.

Тим часом фейкова влада Херсонщини оголосила про наміри провести «референдум про входження у склад росії», однак ніяк не може приборкати проукраїнські настрої населення.

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