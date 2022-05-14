Спірне рішення: з 16 травня МВС відновлює роботу камер фіксації порушень правил дорожнього руху у 20 містах України (список)

У МВС, де раніше заявляли, що здійснюватимуть підвищений контроль за дотриманням правил дорожнього руху через відверту зневагу водіями ПДР, з понеділка, 16 травня, у деяких містах відновлюють роботу відеокамер, які фіксують порушення швидкісного режиму.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що зараз камери тестують, а з понеділка вони почнуть працювати навіть у тих населених пунктах, які раніше були окуповані російською армією. На тимчасово окупованих територіях вони не працюватимуть.

«Фіксація порушень правил дорожнього руху — це одна із складових частин забезпечення безпеки громадян. А також це один із показників загальної цивілізованості держави», — заявив він.

А перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що працюватимуть 128 камер, що знаходяться у 20 містах та 10 областях: на автомобільних дорогах міст Київ, Біла Церква, Вінниця, Кривий Ріг, Суми, Житомир, Хуст, Мукачево, Івано-Франківськ, Полтава, Тернопіль, Хмельницький, Кропивницький, Одеса, Кременчук, Черкаси, Чернівці, Чернігів, Луцьк, Львів, Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської та Рівненської областей.

Плани з відновлення моніторингу раніше зазнали жорсткої критики. Так, інженер-програміст Іван Сорочан іронізував, що замість таких «напівзаходів» краще відразу безпосередньо зливати дані про переміщення військ та техніки росіянам. За його словами, до більшості камер доступ мають «усі кому не ліньки».

Фото Олексія Білошицького

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