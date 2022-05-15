У ніч на неділю, 15 травня, на арені The Forum в Інглвуді (штат Каліфорнія, США) у головному бою вечора боксу билися ексчемпіон світу у напівважкій вазі росіянин Сергій Ковальов (35 перемог, 29 з них — нокаутом, 4 поразки, 1 нічия), котрий попадався на допінгу, і призер Олімпійських ігор з Болгарії Тервел Пулєв (16 перемог, 13 з них — нокаутом, 1 поразка).

Для бійця з країни-агресора це був дебютний поєдинок у першій важкій вазі (до 90,7 кг), і за підсумками 10 раундів 39-річний Ковальов впевнено здолав непереможного досі свого ровесника (болгарин мав 16 перемог поспіль). Двоє суддів зарахували росіянину перемогу з рахунком 98:92, ще один — 97:93.

За іронією долі, мабуть, найпотужніший удар росіянин пропустив у сьомому раунді, коли Пулєв зарядив йому в щелепу… ліктем.

Повне відео бою Ковальов - Пулєв

Нагадаємо, що Сергій Ковальов не виходив на ринг із 2019 року, коли програв нокаутом мексиканцю Саулю Альваресу.

До речі, в рамках вечора боксу в Інглвуді вийшов на ринг і старший брат Тервела Пулєва — 41-річний Кубрат Пулєв, який впевнено переміг одноголосним рішенням суддів американця Джеррі Форреста.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що американець Джермелл Чарло став першим в історії абсолютним чемпіоном світу у першій середній вазі.

Фото Boxingscene.com

684

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter