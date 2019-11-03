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Спорт

Альварес – Ковалев: видео нокаута

8:22 3 ноября 2019 3963
Альварес – Ковалев: видео нокаута
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В ночь с 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе прошел бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53 победы, 36 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи) и обладателем титула WBO россиянином Сергеем Ковалевым (34 победы, 29 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ АЛЬВАРЕС — КОВАЛЕВ НА САЙТЕ «ФАКТОВ»

Мексиканец, несмотря на то, что ради этого боя поднялся на две весовые категории, чувствовал себя более чем уверенно в противостоянии с чемпионом. По ходу боя соперники обменивались ударами, и складывалось впечатление, что судьба чемпионского пояса решится по судейским запискам. Но в 11-м раунде Альварес подловил россиянина на ошибке, попав отличным джебом с левой, а затем, когда Ковалев опустил руки, находясь в состоянии грогги, просто добил его сильнейшим ударом с правой.

Таким образом, Сауль Альварес завоевал чемпионский пояс по версии WBO, завоевав титул уже в четвертой весовой категории. Учитывая, что Канело всего 29 лет, уверены, от него еще можно ожидать больших свершений на боксерском олимпе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны гонорары Альвареса и Ковалева за чемпионский бой.

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