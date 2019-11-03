- 09:32 Альварес – Ковалев: судейские записки на момент остановки боя
- 09:12 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Львов»: расписание трансляций матчей 13-го тура чемпионата Украины
- 09:10 Диаз – Масвидаль: видео нокаута поединка «главных гангстеров» UFC
- 08:59 В Европе зафиксировали сильное землетрясение
- 08:41 Альварес – Ковалев: полное видео боя
- 08:33 В центре Львова кони снесли лавку с людьми: фото и видео с места ЧП
- 08:22 Альварес – Ковалев: видео нокаута
- 08:21 «Боевики «МГБ ДНР» били меня по голове и с издевкой спрашивали: «Может, вам водички?»
- 08:04 Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут и завоевал чемпионский пояс: хроника боя
- 07:59 Трамп заговорил о возможности новой встречи с Зеленским
- 07:56 Если онемели рука, нога, часть лица и нарушилась речь, можно заподозрить инсульт
- 07:33 Обрушатся дожди и сильный ветер: синоптики предупредили о непогоде
Альварес – Ковалев: видео нокаута
В ночь с 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе прошел бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе между мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53 победы, 36 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи) и обладателем титула WBO россиянином Сергеем Ковалевым (34 победы, 29 из них — нокаутом, 4 поражения, 1 ничья).
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ АЛЬВАРЕС — КОВАЛЕВ НА САЙТЕ «ФАКТОВ»
Мексиканец, несмотря на то, что ради этого боя поднялся на две весовые категории, чувствовал себя более чем уверенно в противостоянии с чемпионом. По ходу боя соперники обменивались ударами, и складывалось впечатление, что судьба чемпионского пояса решится по судейским запискам. Но в 11-м раунде Альварес подловил россиянина на ошибке, попав отличным джебом с левой, а затем, когда Ковалев опустил руки, находясь в состоянии грогги, просто добил его сильнейшим ударом с правой.
This Slow-Mo Is VICIOUS#CaneloKovalev pic.twitter.com/tKVcAZRUv5— DAZN USA (@DAZN_USA) 3 ноября 2019 г.
Таким образом, Сауль Альварес завоевал чемпионский пояс по версии WBO, завоевав титул уже в четвертой весовой категории. Учитывая, что Канело всего 29 лет, уверены, от него еще можно ожидать больших свершений на боксерском олимпе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны гонорары Альвареса и Ковалева за чемпионский бой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!