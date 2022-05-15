В «Азові» відповіли на заклик Kalush Orchestra зі сцени «Євробачення» врятувати Маріуполь

У полку «Азов» теж дивилися трансляцію «Євробачення-2022» і оцінили вчинок українського гурту Kalush Orchestra врятувати Маріуполь та «Азовсталь».

У Telegram-каналі «азовці» подякували лідеру «Калуша» за підтримку зі сцени міжнародного конкурсу.

«Дякую групі Kalush Orchestra за підтримку! Слава Україні!» — написали захисники.

Сам же соліст Kalush Orchestra Олег Псюк пояснив, чому ризикнув порушити правила конкурсу та закликав світ врятувати Маріуполь та «Азовсталь», хоча це загрожувало дискваліфікацією.

«Це велике лихо нашої країни, понад тисячу людей оточили з усіх боків і вони не можуть ніяк вийти. Тому ми просимо країни приєднатися, щоб допомогти людям вийти. Про це треба говорити, писати. Зараз тут багато преси, якщо кожен із вас про це напише, то це точно, я думаю, нам допоможе. Стукатись до влади вашої країни… просимо всіх звернути увагу на це, це дуже важливо», — наголосив Псюк на пресконференції після завершення фіналу «Євробачення-2022».

Він також зазначив, що через розв'язану росіянами війну українська культура перебуває під загрозою, як і сама країна.

«Як я казав, будь-яка перемога в будь-якому аспекті для нашої країни зараз буде дуже вагомою. Оскільки наша культура теж під загрозою, саме тут ми були, бо на нашу культуру напали, і нам треба було показати, яка вона є, українська культура жива, вона є. Українська музика жива, вона дуже цікава і має дуже гарний почерк», — сказав Псюк.

Говорячи про те, як європейці можуть дізнатися більше про Україну, лідер Kalush Orchestra закликав слухати українську музику і відвідати нашу країну.

«Слухати українську музику, дивитися фільми, приїжджати в Україну. У нас є наша культура, яка дуже цікава… Є ще дуже багато цікавої української музики та багато цікавих талановитих людей», — зазначив Псюк.

Зазначимо також, що поїзд Київ — Івано-Франківськ отримав офіційну назву «Стефанія Експрес». Це перший випадок перейменування поїзда на честь мами. Про це написав глава УЗ Олександр Камишин у Telegram.

«Потяг 43 Київ — Івано-Франківськ у розкладі цього року офіційно стане „Стефанія Експресом“. Вокзали Києва, Калуша, та Франківська вітатимуть цей поїзд піснею „Стефанія“. До речі, це буде перший у світі поїзд, названий на честь мами», — написав він.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент Володимир Зеленський привітав групу Kalush Orchestra з перемогою на конкурсі «Євробачення-2022», пообіцявши, що влада докладе максимум зусиль для того, щоб одного разу прийняти фінал пісенного конкурсу в Маріуполі, який зараз тимчасово окупований росіянами.

Фото: EBU/SARAH LOUISE BENNETT

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