Наша мужність вражає світ, а музика підкорює Європу: Зеленський пообіцяв провести «Євробачення» в українському Маріуполі

Президент Володимир Зеленський привітав гурт Kalush Orchestra з перемогою на конкурсі «Євробачення-2022», пообіцявши, що влада докладе максимум зусиль для того, щоб одного разу прийняти фінал пісенного конкурсу в Маріуполі, який зараз тимчасово окупований рашистськими загарбниками.

Про це глава держави написав у Facebook.

«Наша мужність вражає світ, наша музика підкорює Європу! Наступного року Україна прийматиме „Євробачення“! Втретє у своїй історії. І вірю — не востаннє. Ми зробимо все, щоб одного разу учасників та гостей „Євробачення“ приймав український Маріуполь. Вільний, мирний, відбудований!» , — написав президент.

Президент подякував Kalush Orchestra за перемогу та всім, хто відправляв за них голоси. А також висловив упевненість у тому, що «не за горами наш переможний акорд у битві із ворогом».

Нагадаємо, що в ніч на 16 травня український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania виграв Євробачення, набравши 631. Від журі український гурт отримав всього 192 бали, посівши в турнірній таблиці четверте місце. Проте глядачі віддали українцям 439 балів, із них Польща, Молдова, Латвія, Румунія та Литва поставили по 12 балів.

Цікаво, що після слів Псюка у всьому світі злетіли запити в браузерах англійською Azоvstal.

Нагадаємо, Україна не припиняє спроб врятувати з «Азовсталі» хоча б поранених захисників Маріуполя. В адміністрації президента Туреччини Реджепа Ердогана повідомляють, що вже підготували судно для евакуації людей морем.

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