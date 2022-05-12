«Євробачення-2022»: де і коли дивитися другий півфінал

12 травня о 22:00 за Києвом у Турині на арені PalaOlimpico стартує другий півфінал 66 міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», на якому Україну представляє Kalush Orhestra. Група вдало виступила в першому півфіналі та впевнено вийшла у фінал.

Тепер за путівку до фіналу змагатимуться представники 18 країн.

1. Фінляндія: The Rasmus — Jezebel;

2. Ізраїль: Michael Ben David — IM;

3. Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano;

4. Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;

5. Грузія: Circus Mircus — Lock Me In;

6. Мальта: Емма Мускат І Ам (What I Am);

7. Сан Маріно: Achille Lauro — Stripper;

8. Австралія: Sheldon Riley — Not The Same;

9. Кіпр: Andromache — Ela;

10. Ірландія: Brooke — That's Rich;

11. Північна Македонія: Andrea — Circles;

12. Естонія: Stefan — Hope;

13. Румунія: WRS — Llámame;

14. Польща: Ochman — River;

15. Чорногорія: Vladana — Breathe;

16. Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You;

17. Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;

18. Чехія: We Are Domi — Lights Off.

Лише 10 із них за результатами голосування журі та телеглядачів потраплять у фінал. Журі свої оцінки вже виставило під час генеральної репетиції, глядачі голосуватимуть у прямому ефірі.

У прямому ефірі конкурс транслюватиме телеканал «UA: Культура».

Представник Ізраїлю на «Євробаченні» здивував несподіваною новиною — він одружується зі своїм бойфрендом.

Ім'я переможця «Євробачення» назвуть під час фіналу 14 травня. За прогнозами букмекерів, Україна лідирує з великим відривом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у першому півфіналі на арені засвітився Філіп Кіркоров, якого на батьківщині засудили за відсутність патріотизму. Нагадаємо, росію виключили із конкурсу за військове вторгнення в Україну.

Фото EBU/SARAH LOUISE BENNETT

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