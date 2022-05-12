«Євробачення-2022»: де і коли дивитися другий півфінал
12 травня о 22:00 за Києвом у Турині на арені PalaOlimpico стартує другий півфінал 66 міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення», на якому Україну представляє Kalush Orhestra. Група вдало виступила в першому півфіналі та впевнено вийшла у фінал.
Тепер за путівку до фіналу змагатимуться представники 18 країн.
1. Фінляндія: The Rasmus — Jezebel;
2. Ізраїль: Michael Ben David — IM;
3. Сербія: Konstrakta — In Corpore Sano;
4. Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;
5. Грузія: Circus Mircus — Lock Me In;
6. Мальта: Емма Мускат І Ам (What I Am);
7. Сан Маріно: Achille Lauro — Stripper;
8. Австралія: Sheldon Riley — Not The Same;
9. Кіпр: Andromache — Ela;
10. Ірландія: Brooke — That's Rich;
11. Північна Македонія: Andrea — Circles;
12. Естонія: Stefan — Hope;
13. Румунія: WRS — Llámame;
14. Польща: Ochman — River;
15. Чорногорія: Vladana — Breathe;
16. Бельгія: Jérémie Makiese — Miss You;
17. Швеція: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;
18. Чехія: We Are Domi — Lights Off.
Лише 10 із них за результатами голосування журі та телеглядачів потраплять у фінал. Журі свої оцінки вже виставило під час генеральної репетиції, глядачі голосуватимуть у прямому ефірі.
У прямому ефірі конкурс транслюватиме телеканал «UA: Культура».
Представник Ізраїлю на «Євробаченні» здивував несподіваною новиною — він одружується зі своїм бойфрендом.
Ім'я переможця «Євробачення» назвуть під час фіналу 14 травня. За прогнозами букмекерів, Україна лідирує з великим відривом.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у першому півфіналі на арені засвітився Філіп Кіркоров, якого на батьківщині засудили за відсутність патріотизму. Нагадаємо, росію виключили із конкурсу за військове вторгнення в Україну.
Фото EBU/SARAH LOUISE BENNETT59
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter