У Маріуполі окупанти збираються розконсервувати історичне кладовище: бо вже ніде ховати загиблих

Критична ситуація з похованням загиблих у Маріуполі та нові знущання окупантів набирають обертів. Про це повідомив радник мера Петро Анрющенко. За його словами, крім природних причин розпаду тіл загиблих критичності ситуації додав анонс виплати компенсацій від росії за втрату близьких.

«Для того потрібно отримати довідку від окупаційної влади. Для отримання необхідно пред'явити тіло загиблого на судмедекспертизу чи впізнання, а вже після неї дозволено ховати людей. В Маріуполі експертизу проводять в Ритуальному домі. Місцевим нарешті дозволили самостійно проводити ексгумацію та перепоховання з дворів. Люди масово звозять трупи. Туди ж частково потрапляють тіла з-під завалів. Їх буквально складують на вулиці. Місцеві повідомляють, що сморід чутно задовго до візуального наближення. Трупам, яких опізнано, присвоюють номери. Невпізнаних фотографують і теж присвоюють номери».

За словами радника, кількість трупів зростає кожного дня. Ті маріупольці, які бажають пришвидшити процес, везуть тіла загиблих в Мангуш на подібну процедуру.

«За хабар, від 10 до 25 тис. грн колаборанти в Мангуші швидко дають довідку і потім відбувається поховання в братській могилі в цьому місті. Звідси і її стрімке зростання. Також надходить інформація про «розконсервацію» історичного кладовища «Некрополь» в Центральному районі Маріуполя.

Окрім того, є інформація про масове постачання хлору в Маріуполь для братських могил, можливо, для санітарних потреб або простого швидкого знищення наслідків військових злочинів. У підсумку окупанти буквально продовжують перетворювати місто на кладовище".

467

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter