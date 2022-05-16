«путін зламався. Мабуть, він проклятий самим Бандерою», — Олена Трибушна
Путін не зміг досягнути жодної із своїх цілей у повномасштабній війні проти України та протистоянні з Заходом. Про це влучно написала журналістка Олена Трибушна у Фейсбук.
«Найбільша іронія історії з Калушем і Азовсталлю в тому, що путін власноруч зробив все для того, щоб справдилось пророцтво, яке приписують демонізованому путіним Бандері — «І прийде час, коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть «Героям слава!».
Сьогодні це фактично сталось. В прямому і переносному сенсі.
І так відбувається з усім, чого торкається ця ботоксна істота.
«Денацифікація» зробила кожного українця націоналістом і бандерівцем.
«Демілітаризація» України обернулась її абсолютною мілітаризацією.
«Захист російськомовних» — повним «кенселінгом» усього російського.
Примус до «братських обійм» — міжнаціональною ненавистю на десятиліття і розірванням будь-яких стосунків.
Кремлівське «табу» на членство в ЄС і НАТО — обернеться нашим членством в ЄС і НАТО.
І так відбувається з усім, чого він торкається.
Цей путін зламався.
Мабуть, він проклятий самим Бандерою.
Час путінським шакалам його закопувати".
Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.151
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter