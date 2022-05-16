«путін зламався. Мабуть, він проклятий самим Бандерою», — Олена Трибушна

Путін не зміг досягнути жодної із своїх цілей у повномасштабній війні проти України та протистоянні з Заходом. Про це влучно написала журналістка Олена Трибушна у Фейсбук.

«Найбільша іронія історії з Калушем і Азовсталлю в тому, що путін власноруч зробив все для того, щоб справдилось пророцтво, яке приписують демонізованому путіним Бандері — «І прийде час, коли один скаже: «Слава Україні!», а мільйони відповідатимуть «Героям слава!».

Сьогодні це фактично сталось. В прямому і переносному сенсі.

І так відбувається з усім, чого торкається ця ботоксна істота.

«Денацифікація» зробила кожного українця націоналістом і бандерівцем.

«Демілітаризація» України обернулась її абсолютною мілітаризацією.

«Захист російськомовних» — повним «кенселінгом» усього російського.

Примус до «братських обійм» — міжнаціональною ненавистю на десятиліття і розірванням будь-яких стосунків.

Кремлівське «табу» на членство в ЄС і НАТО — обернеться нашим членством в ЄС і НАТО.

І так відбувається з усім, чого він торкається.

Цей путін зламався.



Мабуть, він проклятий самим Бандерою.

Час путінським шакалам його закопувати".

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