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Спорт

Футболіст збірної України Едуард Соболь став триразовим чемпіоном Бельгії (фото)

14:35 16 травня 2022
Едуард Соболь Брюгге

27-річний український захисник Едуард Соболь, викликаний Олександром Петраковим до національної збірної для підготовки та участі в матчах відбору на ЧС-2022 та Ліги націй, став чемпіоном Бельгії у складі «Брюгге».

Клуб із однойменного міста завоював «золото» достроково, за тур до фінішу чемпіонату, обігравши у виїзному матчі «Антверпен» — 3:1 (Ванакен, 49, з пенальті, Хендрі, 64, Адамян, 66 — Фрай, 19). При цьому наш співвітчизник відзначився гольовою передачею в епізоді з переможним голом.

Фото з чемпіонської роздягальні

Додамо, що українець був упродовж сезону основним гравцем «Брюгге», провівши у всіх турнірах за клуб 36 матчів, у яких забив 1 м'яч. Загалом Соболь, який виступає за «синьо-чорних» з літа 2019 року, стає чемпіоном Бельгії третій сезон поспіль!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Ігор Пластун став триразовим переможцем чемпіонату Болгарії.

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