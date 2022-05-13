31.97 / 32.50 33.23 / 33.89
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Ярмоленко, Зінченко та Малиновський: Петраков оголосив список легіонерів збірної України

14:03 13 травня 2022
Зінченко та Ярмоленко

Олександр Петраков, головний тренер збірної України, яка перемогла у благодійному матчі «Боруссію» з Менхенгладбаха, оприлюднив список легіонерів, які разом із партнерами по команді готуватимуться до поєдинків плей-оф відбору ЧС-2022 (1 червня у Глазго — півфінал із Шотландією) та поєдинкам Ліги націй.

Як повідомляє офіційний сайт УАФ, із зарубіжних чемпіонатів наставник «жовто-синіх» викликав 10 гравців: воротар — Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія); захисники — Віталій Миколенко («Евертон», Англія), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія», Чехія); півзахисники — Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті» Англія), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина); нападники — Роман Яремчук («Бенфіка» Португалія), Данило Сікан («Герта», Німеччина).

Легіонери прибуватимуть до табору збірної після завершення національних чемпіонатів, у яких вони виступають.

Нагадаємо, що в наступному спарингу збірна України 17 травня зіграє в Італії з «Емполі», а на день пізніше в Хорватії — з місцевою «Рієкою». Крім цього, у 20-х числах травня у «жовто-синіх» намічено ще два контрольні поєдинки (суперники поки що не названі).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України дізналася своїх потенційних суперників у групі ЧС-2022.

Фото uaf.ua

72

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Підживлення з нашатирного спирту

Розсада буде рости, як на дріжджах: ефект від цього підживлення помітний вже після першого застосування

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

згущене молоко

Домашнє згущене молоко: смачно, просто та швидко

Поки Ані Лорак мовчить про війну: колишній чоловік співачки Мурат представив свою нову наречену родичам

Поки Ані Лорак мовчить про війну: колишній чоловік співачки Мурат представив свою нову наречену родичам (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.