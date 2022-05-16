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Спорт

Син легенди боксу Холіфілда опинився в нокауті, програвши вперше в кар'єрі: відео «вбивчого» удару

20:56 16 травня 2022
Еван Холіфілд

У рамках вечора боксу, що пройшов в американському Інглвуді, син легендарного боксера-суперважковаговика Евандера Холіфілда, який у вересні 2021-го був нокаутований легендою UFC бразильцем Вітором Белфортом, зазнав сенсаційної поразки від свого співвітчизника Джурмейна Макдональда.

У другому раунді раніше непереможний 24-річний Еван пропустив потужний удар, після якого опинився на канвасі рингу. Холіфілд-молодший спробував підвестися, але рефері, оцінивши ситуацію, зупинив поєдинок та присудив супернику перемогу технічним нокаутом.

Зазначимо, що Еван Холіфілд розпочав професійну кар'єру у листопаді 2019 року, відтоді вигравши дев'ять поспіль боїв (шість із них — нокаутом). Поразка від Макдональда стала для 24-річного боксера першою в кар'єрі. Утім, засмучуватися не варто — його батько 10 разів зазнавав невдач за тривалу кар'єру, що не завадило йому бути абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі та володіти чотирма поясами в суперважкій категорії.

Еван із легендарним батьком

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що молодший син легендарного Кості Цзю побив суперника до крові в першому раунді.

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