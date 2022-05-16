«Подяка моя без кордонів»: Зеленський відповів на звернення бійців ЗСУ, які досягли російського кордону

Президент України Володимир Зеленський відповів на звернення бійців Територіальної оборони ЗСУ, які відтіснили росіян від Харкова та вийшли на українсько-російський кордон.

«Хлопці. Харків. 227-й батальйон 127-ї бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Дуже вам вдячні. Від імені всіх українців, від кожного. Від мене, від моєї родини. Подяка моя без кордонів. Бажаю вам здоров'я, бережіть себе… Все буде Україна…» — сказав президент.

Відреагував на повідомлення Міноборони про вихід на держкордон українців й журналіст Олександр Невзоров. У своєму телеграм-каналі він виклав фото українських військових біля прикордонного стовпа, пофарбованого у синьо-жовті кольори та припустив: «Є відчуття, що у стовпчика скоро можуть вирости ніжки і він почне рух на схід. Ці стовпчики такі пустуни!»

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Фото — скріншот

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