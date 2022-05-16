На Харківщині ЗСУ вийшли на кордон з росією, а під Чорнобаївкою рашистів розгромили вже у 20-те

У Генштабі ЗСУ, де раніше розповідали про серйозні втрати в російській армії, повідомили, що у Східній операційній зоні основні зусилля противник зосередив на Донецькому напрямку.

«На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їхньому виходу до Державного кордону України. Ворог веде підготовку наступальних дій силами підрозділів, зосереджених в районі міста Ізюм» — йдеться у повідомленні.

На Сіверському напрямку противник посилив контроль ділянки українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях, на Харківському — зосереджує основні зусилля на утриманні позицій та недопущенні просування наших військ у напрямку Державного кордону України з російською федерацією.

Незважаючи на його зусилля, напередодні Територіальна оборона ЗСУ показала відео виходу українських бійців на кордон: «227 батальйон 127 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Харків витіснив росіян і вийшов на ділянку державного кордону».



На Слов'янському напрямку активних бойових дій противник не проводив, здійснюється доукомплектування підрозділів, які зазнали втрат. Окупанти обстріляли з артилерії цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Російські Тишки, Тернова та Петрівка.

На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямах ворог продовжує ведення наступу, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку, зазнавши втрат, ворог відійшов на раніше зайняті позиції. На Сєвєродонецькому, Новопавлівському та Південнобузькому напрямах активних бойових дій противник не вів.

«Силами оборони було завдано удару по позиціях ворога в районі населеного пункту Чорнобаївка, у противника — втрати в живій силі та техніці. Кількість уточнюється. За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили одинадцять повітряних цілей: два вертольоти (Ка-5 і Мі-28) сім БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито сімнадцять атак ворога, знищено три танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника. Втпрати особового складу окупантів уточнюються» , — додали в Генштабі.

Тим часом, в Інституті дослідження війни (ISW) вважають, що росіяни, швидше за все, зосередяться на захопленні Сєвєродонецька, а не виході до адміністративних кордонів Донецької області України. Аналітики припускають, що армія росії продовжить спроби оточити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, щоб відрізати населені пункти від решти території України.

В ISW також прогнозують, що росіяни покинуть позиції біля Харкова, і що українські війська підуть у контрнасту під Ізюмом.

Раніше бійці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади показали захоплення позицій противника, на яких росіяни кинули військову техніку, зброю та документи.

Фото — скріншот

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