Український прикордонник загинув у бою з диверсантами, які намагалися прорватися через кордон на Сумщині

У понеділок, 16 травня, близько 7 години ранку через державний кордон до Сумської області намагалися прорватися ДРГ росіян — у бою загинув український прикордонник.

«Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Прикордонники дали бій росіянам, ті ж відступили за лінію державного кордону, «- повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За інформацією міськради Глухова, у бою з ворогом загинув Олександр Поповченко, який віддав 10 років службі у Прикордонних військах.

«У 44-річного Олександра Поповченка залишилися дружина та двоє дітей. Прощання із загиблим відбудеться у вівторок, 17 травня, об 11:00 біля Трьох-Анастасіївського собору в Глухові» , — повідомили у міськраді.

Матеріал «Георгія поховали у вишиванці, яку йому вишила кохана»: бійця удостоїли звання Герой України «читайте на нашому сайті.

Фото міськради Глухова

1548

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter