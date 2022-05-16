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Події

Український прикордонник загинув у бою з диверсантами, які намагалися прорватися через кордон на Сумщині

18:22 16 травня 2022
Олександр Поповченко

У понеділок, 16 травня, близько 7 години ранку через державний кордон до Сумської області намагалися прорватися ДРГ росіян — у бою загинув український прикордонник.

«Ворог відкрив вогонь по прикордонній території Шосткинського району з мінометів, гранатометів, кулеметів та автоматів. Під прикриттям вогню на територію області намагалися зайти ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Прикордонники дали бій росіянам, ті ж відступили за лінію державного кордону, «- повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

За інформацією міськради Глухова, у бою з ворогом загинув Олександр Поповченко, який віддав 10 років службі у Прикордонних військах.

«У 44-річного Олександра Поповченка залишилися дружина та двоє дітей. Прощання із загиблим відбудеться у вівторок, 17 травня, об 11:00 біля Трьох-Анастасіївського собору в Глухові» , — повідомили у міськраді.

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Фото міськради Глухова

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