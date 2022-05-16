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Суспільство та люди

Чи мають право інваліди 3 групи перетинати державний кордон: коментує фахівець

22:20 16 травня 2022
Чи мають право інваліди 3 групи перетинати держкордон

Чи не щодня таке питання від українців отримує провідний експерт у галузі міграційного права Дмитро Заїка, він і дав роз’яснення щодо цього:

«У своєму листі від 17.03.2022 р. Держприкордонслужба зазначає, що пропуск громадян України, які не досягли 16-річного віку, та осіб з інвалідністю здійснювати відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану особи з інвалідністю мають право перетинати державний кордон за наявності довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус. Це може бути пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Крім того, обов"язково необхідно зробити відмітку у військкоматі про отримання відстрочки у зв"язку з інвалідністю. Отже, так, інвалід 3 групи має право перетину кордону».

Нагадаємо, в Україні в квітні було змінено правила перетинання кордону.

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