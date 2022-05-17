У середу, 18 травня, у Севільї на стадіоні «Рамон Санчес Пісхуан» пройде фінал 13-го в історії розіграшу Ліги Європи. Почесний трофей розіграють між собою німецький «Айнтрахт» та шотландський «Рейнджерс».

Обидва клуби раніше доходили до вирішального матчу попередника нинішнього турніру — Кубка УЄФА. Спроба франкфуртців завоювати трофей увінчалася успіхом — у 1980-му «Айнтрахт» за сумою двох матчів здолав земляків із менхенгладбахської «Борусії» (2:3 у гостях та 1:0 удома). А ось «Рейнджерс» залишився ні з чим, у 2008-му поступившись у Манчестері російському «Зеніту» (0:2).

У нинішньому турнірі франкфуртці виграли груповий етап, не зазнавши жодної поразки в компанії «Олімпіакоса», «Фенербахче» та «Антверпена» (3 перемоги, 3 нічиї, різниця м'ячів — 10:6). Уже в плей-оф підопічні австрійця Олівера Гласнера залишили не при справах іспанські «Бетис» (2:1 у гостях та 1:1 удома) та «Барселону» (1:1 удома та 3:2 у гостях), а у півфіналі виявилися сильнішими за «Вест Хем» з Андрієм Ярмоленком (2:1 у гостях та 1:0 удома).

Команда з Глазго розпочала свій шлях у нинішній єврокампанії в Лізі чемпіонів, але після поразки від шведського «Мальме» (1:2 у гостях та 1:2 вдома) продовжила виступ у Лізі Європи. Обігравши вірменський «Алашкерт» (1:0 вдома та 0:0 у гостях), глазвегіанці у груповому турнірі стали другими в компанії «Ліона», празької «Спарти» та «Брондбю» (2 перемоги, 2 нічиї, 2 поразки, різниця м'ячів — 6:5). У плей-оф команда екс-футболіста «Арсенала» та «Барселони» голландця Джованні ван Бронкхорста послідовно вибила з боротьби дортмундську «Борусію» (4:2 у гостях, 2:2 вдома), сербську «Црвену Звєзду» (3:0 удома, 1:2 на виїзді), португальську «Брагу» (0:1 у гостях, 3:1 вдома), а в битві за фінал виявилися сильнішими за німецький «Лейпциг» (0:1 на виїзді, 3:1 вдома).

У майбутньому поєдинку букмекери надають невелику перевагу німецькому клубу. Наприклад, аналітики «Фаворит Спорт» пропонують поставити на перемогу «Айнтрахта» з коефіцієнтом 2,36, виграш «Рейнджерс» оцінюється в 3,15, нічия — 3,50.

У прямій трансляції матч «Айнтрахт» — «Рейнджерс» на території України (початок — о 22:00) покаже відеосервіс MEGOGO .

Ліга Європи. Фінал

18 травня (середа)

«Айнтрахт» — «Рейнджерс» 22:00 MEGOGO

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