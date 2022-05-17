«Під час евакуації з Бучі втратила маму»: лікарка, яка виїхала з Луганська у 2014-му, зараз безплатно рятує поранених українців

Жителька Бучі Марія Микитюк поділилась неймовірною історією про свою знайому — хірурга-травматолога Оксану Мироненко, яка для неї стала взірцем героїзму, людяності та самовідданості.

«Оксана Мироненко у 2014 році з родиною рятувалася від війни з рідного Луганська. Вона, приїхавши до Бучі, почала допомагати армії: плела разом з нами маскувальні сітки, робила сухі борщові набори на фронт, — розповіла у соцмережі Марія Микитюк. — Втративши все, не маючи роботи та прихистку, з двома маленькими дітьми, Оксана тримала стрій. Розповідала нам, як до останньої хвилини перед виїздом оперувала наших поранених бійців. Тоді мені здавалося, що я розумію її біль і втрати. А зараз, через 8 років, Оксана знову була вимушена рятуватися від бойових дій, покинути гарний омріяний будинок в Бучі, роботу, яку вона любить до нестями, і їхати до Івано-Франківська. Під час евакуації Оксана втратила рідну маму, а батька поранили. Голубко моя, хай твоя матуся спочиває з миром.

Зараз Оксана хірург-волонтер, вона в Івано-Франківську оперує поранених та усіх, хто того потребує, безкоштовно. Якщо бути до кінця відвертою, то вона оперує та допомагає людям без втоми, без перерви на відпочинок, самовіддано та професійно. Хочу, щоб після перемоги вона отримала Почесне звання «Жінка року». Вона вже у цю мить, читаючи ці рядки, точно буде дзвонити мені та вимагати прибрати про нагороду, адже у неї величезне почуття совісті й вона робить усе саме по совісті, а не за нагороди".

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