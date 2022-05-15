Буча оживає: у мережі показали випічку хліба на заквасці у звільненому місті (відео)
У місто Буча, що стало символом звірств росіян, потихеньку повертається життя. Зокрема, розпочала роботу пекарня, яка працювала ще до війни, йдеться у сюжеті сайту «Наші Бесаги».
Пекарня працює на волонтерських засадах, забезпечуючи місцевих мешканців хлібом. Ярослав Бурковський із командою волонтерів печуть два види хліба: подовий та формовий.
За його словами, пекти хліб у печі — це ціле мистецтво, яке варто цінувати, відроджувати та популяризувати.
Для випікання хліба використовуються:
- Закваска 2 кг.
- вода — 5 кг.
- цукор — 200 гр.
- дріжджі сухі 30 гр. (або дріжджі живі 75 гр.)
- борошно житнє — 1 кг.
- борошно біле — 2,5 кг.
- борошно вищого гатунку — 5,2
- олія — 430 гр.
- сіль — 200 гр.
Також у відео Ярослав поділився докладною розповіддю про сам процес випікання, розкривши його деякі «секрети».
Як писали «ФАКТИ», раніше відома блогерка, яка пережила російську окупацію на Сумщині, поділилася рецептом хліба на сковороді, а також рецептом надзвичайно смачного салату.185
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