Буча оживає: у мережі показали випічку хліба на заквасці у звільненому місті (відео)

У місто Буча, що стало символом звірств росіян, потихеньку повертається життя. Зокрема, розпочала роботу пекарня, яка працювала ще до війни, йдеться у сюжеті сайту «Наші Бесаги».

Пекарня працює на волонтерських засадах, забезпечуючи місцевих мешканців хлібом. Ярослав Бурковський із командою волонтерів печуть два види хліба: подовий та формовий.

За його словами, пекти хліб у печі — це ціле мистецтво, яке варто цінувати, відроджувати та популяризувати.

Для випікання хліба використовуються:

- Закваска 2 кг.

- вода — 5 кг.

- цукор — 200 гр.

- дріжджі сухі 30 гр. (або дріжджі живі 75 гр.)

- борошно житнє — 1 кг.

- борошно біле — 2,5 кг.

- борошно вищого гатунку — 5,2

- олія — 430 гр.

- сіль — 200 гр.

Також у відео Ярослав поділився докладною розповіддю про сам процес випікання, розкривши його деякі «секрети».

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Як писали «ФАКТИ», раніше відома блогерка, яка пережила російську окупацію на Сумщині, поділилася рецептом хліба на сковороді, а також рецептом надзвичайно смачного салату.

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